 مصطفى بكري: أطالب بأن يستكمل الرئيس السيسي مشروع بناء الدولة.. وأدعو لإعداد دستور جديد للبلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصطفى بكري: أطالب بأن يستكمل الرئيس السيسي مشروع بناء الدولة.. وأدعو لإعداد دستور جديد للبلاد


نشر في: السبت 31 أكتوبر 2026 - 12:33 ص | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 12:33 ص

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه يجب تغيير الدستور أو إعداد دستور جديد لإيجاد منفذ دستوري يتيح للرئيس السيسي مواصلة المشوار من أجل تنمية مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، أنه إذا كان قرار الرئيس السيسي عدم الرغبة في الاستمرار فهذا حقه لكن الحديث عن استكمال مشروع دولة تواجه تحديات من مختلف الاتجاهات.

وأوضح أن أي دستور يعطي لأي مواطن حق الترشح في الانتخابات الرئاسية طالما انطبقت عليه الشروط، لكنه شدد على أن هناك شواهد وضرورات تحتم ضرورة استمرار الرئيس السيسي في ظل التحديات الراهنة.

واستشهد بكري بتجربة الصين أو تركيا حيث تم إلغاء تحديد مدد الرئاسة لاستكمال مشروع بناء الدولة هناك، لافتًا إلى أن مصر تمر بظروف غير طبيعية وهو أمر يجب مراعاته.

ونوه بكري بأن هناك بدائل كثيرة للمنصب، لكنه شدد على أن هناك مشروع وطني يجب استكماله بعدما غرسه الرئيس السيسي، كما أنه يجب المحافظة على مصر منعًا لأي مغامرة.

ولفت إلى أن ما يريده أن تواجه الدولة التحديات بكل قوة في الفترة المقبلة، وهو أمر يجب أن يتم خلال مواصلة الرئيس السيسي لمشواره بعدما أصبح فطنًا بمواجهة التحديات.

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