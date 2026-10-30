مصطفى بكري: ناس كثير مش موافقة على انتهاء مدة الرئيس السيسي في 2030 وتتساءل عايزين نكمل زي أردوغان

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي واصل العمل ومتابعة أدق التفاصيل مع الوزراء بالأرقام خلال مشاركاته بمنتدى مصر 2026، معقبا: "لم يقل أنا تعبت، كان يجتمع ويذهب ويتابع.. وفي المنتدى ظل يتابع ليلا ونهارا.. كنا نغادر نحن، وكان هو يجلس ليناقش وزيرا وزيرا بالأرقام ويصحح للآخرين".

وأشار خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى تحريف جماعة الإخوان الإرهابية في تصريحات الرئيس السيسي، بشأن تأهيل القيادات وتدريب الكفاءات بالأكاديمية العسكرية واشتراط الحصول على درجات الماجستير أو الدكتوراه للترشح، قائلا: "والله ما قال كده.. قال إحنا بندرب القيادات، وممكن يكون من بينهم رئيس جمهورية، عادي لو اترشح.. لكن اللي عايز يترشح يترشح! هو الرئيس غير الدستور!".

وأضاف أن الدستور ينص على ألا يقل عمر المرشح عن 40 سنة، وحصوله على مؤهل عال، ويكون من أبوين مصريين، معقبا: "ما قالش لا دكتوراه، ولا قال يدخل أكاديمية، ولا قال ماجستير.. حق أي إنسان أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية".

وأشار إلى أن قطاعا كبيرا من المواطنين لم يوافقوا على قرار الرئيس السيسي بإعلان انتهاء مدته الرئاسية في 2030، قائلا: "قرار جميل احترمه الناس، وإن كان كثيرون مش موافقين عليه، نحن نحترم الدستور ولكن كثيرون يتساءلون إحنا عايزين نكمل، عندنا مشروع وطني ما هو أردوغان كمل، هناك ناس يقولون هذا الكلام.. وهناك ناس يقولون: يجب علينا أن نحترم قرار الرئيس، وهو قرار اتخذه بدون ضغوط، وبنفسه، ويرى أن هذا هو الحل".

وشدد أن مصر دولة ذات مؤسسات وقيادات والرئيس السيسي "لن يترك البلد في فراغ"، معربا عن رفضه ترشح أي شخص مشبوه أو منتم لجماعة إرهابية أو صادر ضده حكم يمنعه من الترشح، معقبا: "مش أي حد يقول أنا سأترشح لرئاسة الجمهورية، وهو مشبوه، أو منضم لجماعة إرهابية، أو صادر ضده حكم يمنعه من الترشح.. ثم تقول لي أنا ضحية.. نحن بلد قانون ودستور".