تواصل إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة، حيث أطلق أحدهم، مساء الخميس، الرصاص الحي نحو أطفال فلسطينيين ومنازل في قرية سكا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة، ما تسبب في حدوث حالة هلع.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس المجلس القروي في سكا وليد حشيش، قوله إن "مستوطنا يستقل مركبة أطلق الرصاص الحي باتجاه مجموعة من الأطفال، أثناء لعبهم كرة القدم في ملعب مدرسة شرقي القرية".

وأضاف حشيش أن المستوطن أطلق النار أيضا باتجاه منازل فلسطينيين، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الأطفال.

ولفت إلى أن المستوطن أطلق الرصاص بشكل مباشر على كلاب حراسة في محيط منازل الفلسطينيين، ما أدى إلى نفوق 3 منها.

كما حذر حشيش من أن فلسطينيي القرية يعانون يوميا من اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، ارتفعت وتيرتها بشكل كبير، وأصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم.

وفي أغسطس الماضي، وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية بأنهم "إرهابيون"، محذرا من أن هذه الممارسات تلحق ضررا كبيرا بصورة إسرائيل.

وفي يونيو الماضي، حذر 14 مقررا أمميا من أن التصاعد الحاد في وتيرة "إرهاب المستوطنين" بدعم وتواطؤ من الدولة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات إرهابية شبه يومية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.

ومع بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين.

وأسفرت هذه الاعتداءات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا و350 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 26 ألفا.​​​​​​​