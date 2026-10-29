رئيسة تحرير شبكة أخبار روسيا الاتحادية: التعاون النووي السلمي بين مصر وروسيا يحمل فرصا واعدة للبلدين

قالت إيكاترينا نادولسكايا، رئيسة تحرير شبكة أخبار روسيا الاتحادية، إن القمة الروسية الأفريقية تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين موسكو والدول الأفريقية، مشيرة إلى أن العلاقات الروسية المصرية، ولا سيما التعاون السلمي في مجال الطاقة النووية، تحمل فرصًا واعدة للبلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية سلمى مروان، على قناة القاهرة الإخبارية، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة شهد التأكيد على أهمية التعاون النووي السلمي، لافتة إلى أن هذا التعاون يمكن أن يحقق نتائج إيجابية مستقبلًا، في ظل توجه مصر نحو تطوير قطاع الطاقة والاستفادة من الخبرات الروسية في هذا المجال.

وأضافت أن روسيا تمتلك خبرات واسعة وإمكانات كبيرة في قطاع الطاقة، ما يتيح فرصًا لتعزيز الشراكة مع مصر، مؤكدة أن التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في تحقيق مصالح مشتركة ودعم جهود التنمية.

وأشارت إلى أن الأسواق الأفريقية شهدت تطورًا ملحوظًا، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام روسيا لتعزيز حضورها الاقتصادي والتجاري في القارة، معتبرة أن توسيع التعاون مع الدول الأفريقية يمكن أن يدعم التوجه نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، الذي شدد الرئيس الروسي على أهميته.