الشرطة الألمانية تستبعد تكرار أحداث فرنسا في الاحتجاجات الشبابية المزمعة

أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا، أنه لا يتوقع في الوقت الحالي أن تشهد الاحتجاجات الشبابية المقرر تنظيمها في العديد من المدن الألمانية بعد غد السبت أعمال عنف مماثلة لما حدث فرنسا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال متحدث باسم المكتب إنه "لا تتوافر لدينا معلومات تسمح باستنتاج أن التجمعات ستكون غير سلمية بطبيعتها".

في الوقت نفسه، لفت المتحدث إلى أنه يوجد بالفعل "تعليقات ومنشورات متفرقة" يمكن تفسيرها على أنها دعوات إلى العنف، وأردف مستدركا: "لكن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية لا يمكنه في الوقت الراهن رصد دعوات ملموسة إلى ممارسة العنف المنظم".

وأكد المكتب أن الدعوات إلى الحشد عبر وسائل التواصل الاجتماعي تنأى بنفسها عن أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها دول أخرى.

وتدعو مبادرة تطلق على نفسها اسم "جيل زد يتولى زمام الأمور" أو "جيل زد ينتفض"، عبر الإنترنت، إلى تنظيم احتجاجات في 23 مدينة ألمانية في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.