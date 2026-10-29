الأهلي: «طريقنا الفوز بكل البطولات واللي مش قد الطريق لن يتواجد معنا»

وجه وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة قوية للاعبي الفريق، عقب الفوز الصعب على مودرن سبورت في الدوري، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أسلوب مختلف في التعامل مع اللاعبين.

أن الفوز الذي حققه الفريق أمام موردرن يمثل خطوة مهمة في مشوار المنافسة ببطولة الدوري، مشددًا على أن حصد النقاط الثلاث كان الهدف الأساسي من اللقاء، خاصة بعد التعادل الأخير.

حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا وثمينًا على حساب مستضيفه مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «في كل مباراة يختار المدرب قائمته وفقًا لوجهة نظره، وهذا حقه، ولكن يجب أن يعلم الجميع بأنه لن يتواجد في الملعب إلا من سيكون على قدر قميص الأهلي».

وأوضح: «لم تعجبني بداية المباراة من فريق مودرن، كل الاحترام لمدرهم ولكن ليس الأهلي الذي تضع له 8 لاعبين على خط المنتصف في بداية المباراة، ، هل تهدد الأهلي؟ هذه اللقطة سيراها اللاعبين مرة واثنين وثلاثة، هذا لا يحدث مع الأهلي ولا يتم التحضير لمواجهة الأهلي بهذه الطريقة ويجب أن تصل هذه الرسالة للاعبين».

وأضاف: «اللاعبون في حالة بدنية جيدة، وفقًا لسياسة التدوير التي يتبعها المدرب، وهذا يجعل اللاعبين في حالة جاهزية دائمًا، سنحصل على راحة من التدريبات غدًا، ولدينا مباراة يوم الإثنين المقبل، وسنبدأ لها التحضير يوم السبت».

وأكد: «كل البطولات مهمة بالنسبة لنا، وليس الدوري فقط، طريق الأهلي واضح منذ بداية الموسم، وحددنا أهدافنا، بأنه يجب أن يعود الأهلي للسيطرة على البطولات، وأن تكون لدينا رغبة الانتصار في كل مباراة، وإلا سنواجه صعوبات كثيرة».

وأتم: «أعتقد أن الرسالة وضحت في الأيام الماضية، هذا هو طريقنا، واللي مش عاجبه الطريق ده ومش قد الطريق ده، لن يكون موجودًا معنا».

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة 20 ويتقدم للمركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز المتصدر، والذي يلعب مساء اليوم أمام وادي دجلة، فيما يتجمد رصيد مودرن سبورت عند 13 في المركز السادس.