زعيم المعارضة البولندية يطرح فكرة التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل إصلاحات

قبل عام من الانتخابات العامة في بولندا، اقترح زعيم المعارضة الرئيسية في البلاد، أن تبدأ الدول التي تقودها أحزاب قومية مفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي، بهدف الضغط عليه لإعادة صلاحيات إلى الدول الأعضاء.

وقال ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة القومي المحافظ، أمس الأربعاء، خلال منتدى اقتصادي في جنوبي بولندا: "يجب تغيير الاتحاد الأوروبي. هذه قناعتي الراسخة، التي يتبناها حزبي، وأعتقد أن كثيرا من البولنديين يشاركونني إياها."

وأضاف أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مثل المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، تتمتع بنفوذ مفرط، لكن الانتخابات المقبلة في فرنسا وإسبانيا، التي قد تأتي بسياسيين من اليمين المتطرف إلى السلطة، يمكن أن تفتح المجال أمام مناقشات بشأن التغيير.

وطرح ياروسلاف كاتشينسكي عدة أفكار للتغيير، منها تكليف أعضاء البرلمانات الوطنية بمراقبة عدد المرات التي تنتهك فيها هيئات الاتحاد الأوروبي قوانين الاتحاد.

لكنه اقترح، كخيار أخير، إمكانية أن تبرم الدول الساعية إلى الإصلاح معاهدة جديدة تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق، بالتزامن مع بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقدم كاتشينسكي هذا المقترح باعتباره وسيلة للضغط على الدول الأخرى ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لدفعها إلى قبول التغييرات.

وأثارت تصريحاته انتقادات من كبار المسئولين في الحكومة البولندية.