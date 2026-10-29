الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بناء مستوطنة جديدة وتمهيد طريق استيطاني في المجد بالخليل

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ببناء مستوطنة جديدة وتمهيد طريق استيطاني بالمجد جنوب غرب الخليل.

وذكر مراسل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال ترافقها مجموعات من المستوطنين، شرعت بأعمال تجريف وبناء لإنشاء مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين شرق قرية المجد غرب بلدة دورا، وتمهيد طريق استيطاني يوصل إلى تلك المستوطنة.

وقال رئيس مجلس قروي المجد ياسر المشارقة لـ "وفا"، إن قوات الاحتلال ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت بالاستيلاء التدريجي على أراضي الأهالي شرق القرية، ومنعتهم منذ ذلك الوقت من الوصول إليها.

وأضاف أن ما تم الاستيلاء عليه يزيد على 2000 دونم من الأراضي الزراعية والمراعي، التي تشكل مصدر الدخل الأساسي لعدد كبير من سكان القرية، وأن قوات الاحتلال والمستوطنين شرعوا اليوم بالحفر والبناء لإقامة مستوطنة جديدة على أراضي القرية، أطلقوا عليها اسم "مجد"، في محاولة منهم للاستيلاء على اسم قرية أيضا.

وأكد أن الاحتلال والمستوطنين قاموا بتمهيد طريق يزيد طوله عن ثلاثة كيلومترات، تم شقها من أراضي القرية، تربط المستوطنة الجديدة بمستوطنة "نيجهوت" والطريق الواصل الى أراضي 48، الأمر الذي يهدد بحرمان الأهالي من آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية المحيطة والممتدة على طول تلك الطرق.