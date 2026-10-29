الحرس الثوري الإيراني يعلن اشتعال 3 ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام في هرمز

أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الخميس، اشتعال ثلاث ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية جنوبي مضيق هرمز، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، دون تأكيد مستقل لتفاصيل الحوادث.

وأضافت، في بيان نقلته وكالة الأناضول، أن الناقلات حاولت العبور عبر مسار وصفته بأنه «غير مصرح به»، وكانت طهران أعلنت حظره على الملاحة.

وادعى الحرس الثوري أن السفن أوقفت أنظمة الرادار والملاحة، وتجاهلت التحذيرات الموجهة إليها قبل دخول المسار الملغوم، محملًا مالكيها وأطقمها مسئولية العواقب.

ولم تتضح أسماء الناقلات أو حالة أطقمها، فيما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من الرواية الإيرانية.

وفي بلاغ منفصل، أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني تلقي تقرير من قبطان سفينة رصد سفينة أخرى تحترق أثناء عبورها مضيق هرمز، قبالة السواحل العُمانية.

وأوضح المركز أن سبب الحريق وحالة السفينة وطاقمها ظلت مجهولة. ولم تتوافر معلومات تؤكد ارتباط هذا البلاغ بالناقلات الثلاث التي تحدث عنها الحرس الثوري.

وتأتي التطورات وسط توترات مستمرة حول الملاحة في المضيق، الذي يمثل ممرًا حيويًا لإمدادات الطاقة العالمية، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.