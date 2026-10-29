أكدت نديليكا مانديلا، حفيدة الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، أهمية تعزيز الوحدة الأفريقية والعمل المشترك لتحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي لدول القارة، مشيرة إلى أن إرث الأجداد في النضال من أجل الحرية يجب أن يكون دافعًا لمواصلة مسيرة التحرر والتنمية.

وأوضحت حفيدة الزعيم الجنوب أفريقي الراحل في حوارها مع الإعلامي نشات الديهي من موسكو خلال تغطيته للمنتدى الإعلامي الروسي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن نيلسون مانديلا كان إنسانًا وناشطًا اجتماعيًا حتى النخاع، وأن انخراطه في العمل السياسي جاء امتدادًا لنشاطه المجتمعي وإيمانه بحق الشعوب في الحرية والمشاركة في صنع القرار.

وشددت حفيدة مانديلا على أن وجود الأفارقة على طاولة النقاش وصنع القرار يمثل خطوة أساسية لضمان إيصال أصواتهم والدفاع عن مصالحهم، مؤكدة أن تحقيق الحرية السياسية ينبغي أن تتبعه خطوات عملية نحو الاستقلال المالي والاقتصادي.

وأشارت إلى أن أفريقيا تمتلك ثروات طبيعية ومعدنية هائلة تؤهلها لتكون من أغنى مناطق العالم، لافتة إلى أهمية توظيف هذه الموارد بما يحقق التنمية والرخاء لشعوب القارة، بدلًا من الاكتفاء بامتلاكها دون الاستفادة الكاملة منها.

كما تحدثت عن دور روسيا في دعم القارة الأفريقية.

وأكدت أن التحدي الأساسي يتمثل في توحيد الجهود والاستفادة من إرث الأجيال السابقة في الوصول إلى الاستقلال المالي.

واختتمت بالتأكيد على أن الأجيال الأفريقية الحالية تتحمل مسؤولية مواصلة مسيرة النضال والبناء، والحفاظ على شعلة الوحدة الأفريقية، بما يضمن مستقبلًا أكثر استقلالًا وازدهارًا لشعوب القارة.