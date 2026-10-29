تتواصل اليوم، الخميس، منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الأهلي مع مودرن سبورت في الخامسة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام مودرن سبورت بحثًا عن استعادة الانتصارات وتصحيح المسار، عقب التعادل المفاجئ في الجولة الماضية أمام القناة بنتيجة 3-3، في مباراة من أسوأ مباريات الفريق على مستوى الأداء.

وجمع الأهلي 17 نقطة من مبارياته السبع الماضية في الدوري، من 5 انتصارات وتعادلين، جعلته على بعد 4 نقاط من بيراميدز المتصدر، فيما جمع نادي مودرن سبورت 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم مدفوعًا بانتصار عريض على فريق كيتارا الأوغندي في الكونفدرالية 4-0، يوم الأحد الماضي، مع تبديلات عديدة شهدها التشكيل واستبعاد فني لإمام عاشور ومحمد هاني، في رسالة قوية من الجهاز الفني عقب التعادل مع القناة.

وفرض الأهلي حالة من الالتزام الصارم على التدريبات في الأيام الأخيرة، كمحاولة لاستعادة مستوى الفريق، والعودة سريعًا لطريق الانتصارات ومواصلة مطاردة بيراميدز المتصدر، على أمل أي تعثر للفريق السماوي يعيد حسابات الصدارة، قبل مباراة الفريقين في الجولة المقبلة بعد التوقف الدولي.

وشدد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، على لاعبي الفريق بضرورة حسم مباراة اليوم مبكرًا والشراسة الهجومية في الملعب لاستغلال الفرص المتاحة، مؤكدًا أهمية تحقيق الفوز قبل فترة التوقف الدولي، والمباراة المقبلة أمام بيراميدز في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ويواصل المدرب المغربي استبعاد إمام عاشور من قائمة الفريق في مباراة اليوم، ومحمد هاني، مع استبعاد أحمد رضا لأسباب انضباطية، فيما يغيب ياسر إبراهيم وكريم الدبيس وعمرو الجزار وأقطاي عبد الله للإصابة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة المدافع المغربي أشرف داري، بعد استبداله بين شوطي مباراة كيتارا بسبب الإجهاد العضلي، وكذلك تتساوى فرص محمد الشناوي ومصطفى شوبير في لعب مباراة اليوم بعد عودة مصطفى شوبير من إجازة الزواج، قبل يومين فقط.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني، أشرف داري أو هادي رياض، وياسين مرعي وتوفيق محمد، وفي الوسط يلعب مروان عطية وأكرم توفيق وأحمد مصطفى زيزو، خلف ثلاثي الهجوم أشرف بن شرقي وحسين الشحات وسفيان بن جديدة.

على الجانب الأخر، يدخل مودرن سبورت مباراة اليوم بدافع استعادة النتائج الإيجابية عقب الخسارة الأخيرة أمام زد بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل من المباراة الجولة الماضية.

ويقدم مودرن سبورت مستويات مميزة في الموسم الحالي، تحت قيادة المغربي محمد أمين بن هاشم، المدير الفني للفريق، حيث حقق الفريق 4 انتصارات في مبارياته السبع الماضية، منهم ثلاث انتصارات متتالية قبل الخسارة أمام زد.

ويتسلح مودرن سبورت بقدراته مهاجمه محمود ممدوح، هداف الموسم الحالي من الدوري، والذي يقدم مستويات قوية ونجح في تسجيل 8 أهداف في سبع مباريات فقط حتى الآن، يتصدر بها قائمة الهدافين.