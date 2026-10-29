البريطانية جودي دينش تعتزل التمثيل في عمر 91 عاما بسبب تدهور بصرها

أعلنت الفنانة البريطانية جودي دينش، الشهيرة بأداء شخصية «إم» في أفلام جيمس بوند، اعتزالها التمثيل، وهي تبلغ من العمر حاليا 91 عاما؛ بسبب التدهور المتزايد في بصرها على إثر إصابتها بمرض التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

وأعلنت النجمة البريطانية جودي دينش صراحة أنها لم تعد قادرة على التمثيل على خشبة المسرح أو أمام الكاميرا بسبب التدهور المتزايد في صحتها، وكان ذلك أثناء استضافتها في برنامج Today على إذاعة BBC.

وقالت دينش خلال المقابلة إنها لم تعد قادرة على الوقوف على خشبة المسرح أو المشاركة في مسرحية أو فيلم، كما لم تعد قادرة على القراءة.

وأضافت أنها لا تستطيع حتى رؤية وجه المذيعة إيما بارنيت بوضوح أثناء جلوسهما معا في المقابلة الإذاعية.

تعاني دينش من مرض التنكس البقعي المرتبط بالعمر، الذي شُخّصت به عام 2012، ويؤثر تدريجيا في قدرتها على الرؤية، خصوصا قراءة النصوص والتعرف على الوجوه، وتفاقمت آثار المرض على حياتها المهنية خلال السنوات الأخيرة.

وحازت دينش على عدة جوائز، أبرزها جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن مشاركتها في فيلم Shakespeare in Love.