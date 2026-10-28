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أعلن المغرب، الأربعاء، بدء تشغيل ميناء "الناظور غرب المتوسط" خلال الأيام المقبلة، باستثمارات بلغت نحو 5.5 مليارات دولار، في إطار مساع لتعزيز قدرات البلاد المينائية واللوجستية والصناعية والطاقية.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، خُصص لبحث تقدم سير العمل بمشروع الميناء وتوسعة ميناء "طنجة المتوسط"، وفق بيان للديوان الملكي.

وأفاد البيان بأن المحطة الأولى للحاويات بميناء الناظور ستدخل حيز الاستغلال خلال الأيام المقبلة، بطاقة استيعابية تصل عند اكتمالها إلى 3.5 ملايين حاوية.

وأضاف أن محطة ثانية ستدخل الخدمة في أبريل 2027، بطاقة استيعابية تبلغ 1.8 مليون حاوية، لترتفع الطاقة الإجمالية المخططة للمحطتين إلى 5.3 ملايين حاوية.

وأوضح البيان أن الاستثمارات العمومية والخاصة المرصودة لمشروع "الناظور غرب المتوسط" بلغت 54 مليار درهم (نحو 5.5 مليارات دولار).

ويجمع المشروع بين البنيات التحتية المينائية والمنصات الصناعية واللوجستية والطاقة، بهدف استكمال الخدمات التي يوفرها ميناء طنجة المتوسط وتعزيز موقع المملكة في قطاعات النقل البحري والصناعة والطاقة.

وفي جانب الطاقة، يشمل المشروع تشغيل محطة للمحروقات تضم منطقة تخزين بسعة محتملة تصل إلى 4 ملايين متر مكعب.

كما يضم محطة للغاز الطبيعي المسال، بطاقة معالجة مستهدفة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا.

وتناول الاجتماع أيضا مشروع توسعة ميناء "طنجة المتوسط"، من خلال الإطلاق المرتقب لأشغال ميناء جديد يحمل اسم "طنجة المتوسط 3".

ووفق البيان، سيضم الميناء الجديد أرصفة بطول 1200 متر، بطاقة استيعابية إضافية تصل إلى 4.5 ملايين حاوية سنويا، باستثمارات تقدر بنحو 8 مليارات درهم (814 مليون دولار).

وتتوقع المملكة أن ترفع هذه التوسعة الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمجمع طنجة المتوسط إلى 20 مليون حاوية سنويا، بما قد يتيح له دخول قائمة أكبر 10 موانئ عالميا من حيث حركة الحاويات، وفق تقديرات الديوان الملكي.

ويأتي تطوير ميناء الناظور وتوسعة طنجة المتوسط ضمن جهود البلاد لتعزيز بنيتها التحتية البحرية وتوسيع قدراتها في الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية والطاقة.

وبحسب إحصائيات رسمية، ارتفع عدد الموانئ في البلاد من 24 ميناء عام 1999 إلى 44 ميناء في 2026، منها 14 ميناء تجاريا مفتوحا على التجارة الدولية، و22 ميناء للصيد البحري، و8 موانئ للترفيه.