صححت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية نسبة الأصوات التي جرى فرزها إلى 85.6%، بما يعادل نحو 93% من صناديق الاقتراع، بعد إعلان سابق باكتمال فرز الصناديق باستثناء المظاريف المزدوجة، وفق موقع «واينت» الإسرائيلي.

وبحسب التوزيع المؤقت للمقاعد الذي أوردته «كالكاليست» نقلًا عن بيانات الفرز، يحصل معسكر بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر غادي آيزنكوت و19 للأحزاب العربية.

ويتصدر الليكود التوزيع المؤقت بـ26 مقعدًا، يليه حزب «يشَار» بزعامة آيزنكوت بـ21، ثم القائمة المشتركة وتحالف «معًا» بـ12 مقعدًا لكل منهما، وحزب الديمقراطيين بثمانية مقاعد.

ويحصل كل من «إسرائيل بيتنا» و«رعام» و«يهدوت هتوراة» و«شاس» و«عوتسما يهوديت» على سبعة مقاعد، فيما يحصل تحالف الصهيونية الدينية و«الهوية» على ستة مقاعد. وتبقى هذه الحصيلة قابلة للتغير مع استكمال الفرز واحتساب الأصوات المتبقية.

وأُجريت انتخابات الكنيست الـ26 الثلاثاء 27 أكتوبر، وتستمر إجراءات الفرز والمراجعة، بما يشمل المظاريف المزدوجة التي يستخدمها ناخبون يحق لهم التصويت خارج اللجان المسجلين بها.