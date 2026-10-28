إيقاف نيمار مباراتين بسبب قانون فينيسيوس في الدوري البرازيلي

تلقى نيمار دا سيلفا، نجم سانتوس، عقوبة بالإيقاف لمدة مباراتين، بقرار من لجنة الانضباط الثانية بالمحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل، على خلفية واقعة تغطيته فمه خلال مشادة مع أحد لاعبي باهيا في الدوري البرازيلي.

وكان سانتوس قد تعادل مع باهيا بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعبه ضمن منافسات الجولة الـ32 من المسابقة، وشهدت طرد نيمار قبل نهاية الشوط الأول.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، جاءت العقوبة على خلفية مخالفة ما يُعرف بـ«قانون فينيسيوس»، المرتبط بتغطية اللاعبين أفواههم أثناء الحديث داخل الملعب، في إطار الإجراءات الرامية إلى التصدي للتصرفات التي قد تخفي عبارات مسيئة أو مخالفة للوائح.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مشادة بدأت بعدما دفع رودريجو نيستور، لاعب سانتوس، نيمار عند خط المرمى، قبل أن ينهض الأخير ويلقي الكرة باتجاه لاعب باهيا. وأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه نيمار، قبل أن تتصاعد المشادات الكلامية بين اللاعبين.

ومع استمرار التوتر، لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، التي أظهرت نيمار وهو يغطي فمه أثناء حديثه مع نيستور، ليقرر إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

ويستمد «قانون فينيسيوس» تسميته من واقعة اتهام فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، للأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا، بتوجيه إساءات عنصرية إليه أثناء تغطية الأخير فمه خلال حديثه معه.

وطُبقت القاعدة في كأس العالم، فيما تُرك لكل اتحاد تحديد آلية تطبيقها في المسابقات الخاضعة لإشرافه.

ومن المنتظر أن يغيب نيمار عن مباراتين لسانتوس في الدوري البرازيلي، إحداهما أمام بالميراس، في مواجهة تُعد من أبرز مباريات الكرة البرازيلية.

ويحتل سانتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 46 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المركز الخامس المؤهل إلى بطولة كوبا ليبرتادوريس.