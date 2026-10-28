الحكم على المخرج الإيراني جعفر بناهي غيابيا بالسجن 5 سنوات ومصادرة ممتلكاته

أصدرت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران حكما جديدا بحق المخرج الإيراني جعفر بناهي بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد، في حكم صدر غيابيا، بحسب ما أعلنه محاميه مصطفى نيلي، ونقلته وكالات أنباء وصحف دولية اليوم الأربعاء.

وشمل الحكم أيضا مصادرة ممتلكاته، ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسفر إلى الخارج لمدة عامين.

وتضمن القرار مصادرة جميع أصول بناهي المنقولة وغير المنقولة، كما أفاد محاميه، فضلا عن حظر السفر والنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحتى الآن، لم تعلن السلطات الإيرانية رسميا تفاصيل التهم التي صدر الحكم الجديد على أساسها.

وبحسب محاميه، لم يخطر "بناهي" بموعد جلسة المحاكمة، فيما أظهرت أوراق القضية أنه كان خارج إيران، رغم عودته إلى بلاده في مارس الماضي، ومثوله أمام جهة تحقيق في أغسطس الماضي في قضية منفصلة.

ووفقا لما أعلنته المؤسسات الإعلامية، فقد اكتشف بناهي الحكم عن طريق المصادفة، عندما وجد أن حساباته المصرفية قد جُمّدت خلال الأسبوع الماضي، فتواصل مع محاميه مصطفى نيلي، الذي راجع مكتب تنفيذ الأحكام التابع للنيابة المختصة بالثقافة والإعلام في طهران، وهناك علم المحامي بصدور الحكم الجديد.