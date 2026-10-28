إيهاب فهمى: تصوير عروض البيت الفنى للمسرح وإتاحتها عبر الشاشة بداية 2027

• افتتاح مسرح مصر تأجل لأسباب إدارية.. ونستعد لافتتاح مختلف يقدم للجمهور عروضًا جديدة





كشف الفنان إيهاب فهمى، رئيس البيت الفنى للمسرح، عن مشروع يحمل عنوان «مسرح رقمى ديجيتال»، ويتضمن إطلاق منصة لعرض مسرحيات ستنتج خصيصًا لهذه المنصة.

وقال رئيس البيت الفنى للمسرح، فى حديث لـ«الشروق»، إن مشروع المنصة الرقمية يعمل على تنفيذها حاليًا المخرج محمد علام صاحب الفكرة، ومن المقرر أن يتيح المشروع أيضًا عروضًا أخرى يجرى تصويرها وطرحها عبر المنصة، بما يتيح للجمهور مشاهدة مزيد من الأعمال المسرحية، مُعلنًا أنه مع بداية عام 2027 سيبدأ بتقدبم عروض من إنتاج البيت الفنى للمسرح، تم تصويرها لتكون متاحة للعرض على الشاشة.

وأكد فهمى، أن تصوير العروض المسرحية مهم للممثل وللجمهور معًا، لأن الممثل دون المسرح ينقصه جزء مهما ومؤثر فى مسيرته.

وعلق، قائلًا: «منذ أن توليت منصب رئيس البيت الفنى للمسرح فى 27 يوليو الماضى حتى اليوم، أقوم باتصالات يوميًا مع كل الجهات المسئولة عن تصوير المسرحيات وعرضها، ومنها الشركة المتحدة وماسبيرو، وتم عقد اجتماعات مع الإعلامى أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ولكن المشكلة المشتركة تكمن فى طريقة العقود، وكيفية الحصول على الحقوق، وبالتأكيد أنا كفنان قبل أن أكون مسئولًا أتمنى تصوير وعرض كل العروض شباب ومحترفين».

وحول انصراف النجوم الكبار عن المشاركة بعروض مسرح الدولة، أكد فهمى أن كل فنانى مصر فى خدمة هذا الوطن، وأن عندما يكون النص مناسبًا يكون النجم موجودًا تحت أى ظروف مادية.

وأشار إلى أن مسرح الدولة ملىء بالنجوم، على رأسهم الفنان يحيى الفخرانى، وعرضه «الملك لير» المستمر منذ عام على المسرح القومى.

وعلى صعيد آخر أكد رئيس البيت الفنى للمسرح، أن افتتاح مسرح مصر لن يكون بعرض مسرحى، وسيكون افتتاح مختلف ما بين عروض الشارع والمسرح، ليرى الجمهور عرضًا جديدًا، مشددًا على أن المسرح هو دار عرض وليس لديه فرقة كباقى المسارح، وهو مجهز بأعلى تقنيات مسرحية فى الشرق الأوسط.

وأوضح أن خشبة مسرح مصر سنقدم حفلات غنائية وموسيقية مع العروض المسرحية، وكان من المفترض أن يتم افتتاحه الشهر الماضى، لكن إجراءات إدارية خاصة بتسعير التذكرة أجلت الافتتاح.

وشدد إيهاب فهمى على ضرورة زيادة سعر تذاكر مسرح الدولة، وقال: «طالبنا بزيادة سعر التذكرة بما لا يتعارض مع دورنا فى تقديم خدمة ثقافية، وأن يعود إيراد مسرح الدولة إلى ميزانيات مسارحها، بمعنى أن يصرف المسرح ذاتيًا على نفسه، ودون أن نكلف الدولة شيئًا».