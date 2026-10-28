اليمن تطلب المساعدة لدى إطباق الحوثيين الحصار على تعز

دعا مسؤولون في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى المساعدة في حماية المدنيين وإعادة فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، في ظل إطباق الحوثيين المدعومين من إيران حصارهم على المدينة.

وبرزت محافظة تعز خلال الأسابيع القليلة الماضية كجبهة رئيسية للقتال، بما في ذلك مدينة تعز التي تعد بوابة إلى جنوبي البلاد. واستقبلت المحافظة نحو نصف النازحين جراء المعارك الأخيرة في اليمن، مما زاد الضغط على مواردها المحدودة.

وقال نبيل شمسان، محافظ تعز، إن السكان فقدوا إمكانية الوصول إلى نحو 3 ملايين لتر من المياه، كانت متاحة سابقا من الآبار الموجودة في وادي الضباب، الذي قال إنه بات الآن تحت سيطرة الحوثيين. ولم تتمكن وكالة أسوشيتد برس (أ ب) من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التصريحات.

من ناحيتها، قالت إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن أكثر من 2000 قذيفة ومقذوف متفجر أطلقها الحوثيون استهدفت أحياء في مدينة تعز خلال الأيام القليلة الماضية. ودعت إلى اتخاذ إجراءات لقطع إمدادات الأسلحة والتمويل عن الحوثيين.

وأضاف شمسان أن حدة القتال تصاعدت في أنحاء المحافظة، بالتزامن مع نشر الحوثيين تعزيزات عسكرية على جبهات متعددة، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت محاصرة من الجهات الأربع.