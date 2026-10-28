اجتماع طارئ لجامعة بني سويف لاحتواء تداعيات حادث أتوبيس الطلاب: رعاية كاملة للمصابين

عقد مجلس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعه الطارئ رقم 263، برئاسة الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ليكون الدعم الشامل والرعاية الفورية للطلاب المصابين في حادث الأتوبيس الأليم على رأس أولوياته القصوى.

ووجّه المجلس خالص أمنياته بالشفاء العاجل للطلاب المصابين، مؤكدًا وقوف الجامعة بكامل إمكاناتها وقدراتها إلى جانب أبنائها وأسرهم حتى تمام الشفاء وعودتهم إلى مقاعد الدراسة في أفضل الظروف النفسية والصحية.

واستعرض رئيس الجامعة، خلال الاجتماع تفاصيل زيارته الميدانية العاجلة للمستشفى التخصصي، التي رافقه خلالها عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، للوقوف على الوضع الصحي للطلاب ومتابعة مستوى الرعاية المقدمة لهم منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث.

وشملت الزيارة تفقد الحالات المصابة والتواصل المباشر مع الفرق الطبية المعنية، حيث أشاد الدكتور طارق علي بالاستجابة السريعة والجهود الاستثنائية التي بذلتها الأطقم الطبية في التعامل مع الأزمة وتقديم الإسعافات اللازمة وفق أعلى المعايير العلاجية.

وأكد رئيس الجامعة، أنه أصدر توجيهات فورية تتضمن سرعة نقل معظم الحالات إلى المستشفى الجامعي لضمان توفير الرعاية التخصصية المتقدمة، وإعلان حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث ومتابعة الحالات على مدار الساعة، وتوفير حزمة دعم متكاملة لا تقتصر فقط على الرعاية الصحية، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب وأسرهم لتجاوز آثار هذه المحنة.

وشدد المجلس، على أن إدارة الجامعة تتابع على مدار الساعة تطورات الحالة الصحية لكل مصاب، لافتًا إلى عدم توفير أي جهد أو إمكانية حتى يتماثل الجميع للشفاء الكامل.

يُذكر أن محافظة بني سويف شهدت صباح اليوم الأربعاء حادثًا مؤلمًا إثر تصادم سيارة نقل بأتوبيس يقل عددًا من طلاب الجامعة القادمين من مدينة الفشن على الطريق الصحراوي الشرقي.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة 42 آخرين، جميعهم من طلاب جامعة بني سويف، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي والمستشفى الجامعي لتلقي الإسعافات والفحوصات اللازمة، وتم تحرير المحضر الرسمي بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

وفي ختام الجلسة، تجددت دعوات أعضاء المجلس بالرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل والعودة السالمة لجميع المصابين إلى أسرهم ومقاعد دراستهم.