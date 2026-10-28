مصر تعزي إسبانيا في ضحايا حادث تصادم القطارين قرب محطة أوردا

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لمملكة إسبانيا الصديقة، حكومةً وشعباً، في ضحايا حادث القطار الذي وقع اليوم الأربعاء بالقرب من بلدة أوردا، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع مملكة إسبانيا في هذا المصاب الأليم، معربةً عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، ومشاطرتها الشعب الإسباني أحزانه في هذا الظرف العصيب.

وقالت إستر باديا، المتحدثة باسم حكومة إقليم كاستيا لا مانتشا، للتليفزيون الإسباني، إن الحادث وقع بالقرب من بلدة أوردا، على بعد نحو 130 كيلومتراً جنوب مدريد.

وأعلنت السلطات الإسبانية، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين فائقي السرعة قرب محطة أوردا في إقليم طليطلة، إلى 64 قتيلًا و80 مصابًا، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «إل باييس» الإسبانية.