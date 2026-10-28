تركيا تحذر من زيادة استهداف روسيا وأوكرانيا السفن في البحر الأسود

حذر وزير الدفاع التركي يشار جولر، اليوم الأربعاء، روسيا وأوكرانيا من شن المزيد من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود قائلا إن أنقرة تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة هذه الهجمات.

ودعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، الطرفين مرارا إلى وقف الهجمات في البحر الأسود التي أصابت أيضا سفنا تجارية ترفع العلم التركي أو مملوكة لتركيا. وتحافظ أنقرة على علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف منذ بدء الحرب مع أوكرانيا في 2022، وفق وكالة رويترز.

وتقول تركيا إنها تنتظر ردودا على اقتراح نقلته إلى روسيا وأوكرانيا بهدف وقف الهجمات المتصاعدة وضمان شحن الحبوب بأمان من المنطقة.

وقال جولر في كلمة ألقاها في صوفيا عقب اجتماع أمني بين وزراء الدفاع وقادة الجيش في الدول المطلة على البحر الأسود، وهي تركيا ورومانيا وبلغاريا، إن السفن التجارية التي تبحر وتعمل في البحر الأسود تأثرت بهجمات الطائرات المسيرة والألغام والصواريخ خلال الصراع.

وأضاف: "نتابع بقلق الهجمات المكثفة على السفن التجارية في البحر الأسود، وندعو الأطراف إلى التصرف بحكمة، بما يتماشى مع مبدأ سلامة الملاحة في أعالي البحار"، مشيرا إلى أن سفينة تجارية أخرى تعرضت لهجوم من ثلاث طائرات مسيرة داخل المياه الإقليمية البلغارية اليوم.

ولم يتضح بعد من نفذ الهجوم على سفينة حاويات يونانية كانت تبحر تحت علم ليبيريا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا.

وأضاف جولر: "نحتفظ أيضا بكل الحقوق القانونية فيما يتعلق بالهجمات على السفن التي ترفع العلم التركي أو المملوكة لتركيا، ونراقب التطورات عن كثب... ووجهنا التحذيرات اللازمة باستمرار إلى كلا الطرفين لإبقاء الملاحة التجارية خارج منطقة الصراع ووقف الهجمات على السفن المدنية على الفور".

وصعدت أوكرانيا هجماتها على السفن والبنية التحتية التي تسهل صادرات النفط والحبوب الروسية منذ يوليو، عندما كثفت روسيا غاراتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على مراكز تصدير الحبوب الأوكرانية الرئيسية في أوديسا وتشورنومورسك وبيفدينيي.



