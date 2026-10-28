شيكو بانزا أساسيا في هجوم الزمالك أمام المقاولون

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويشهد هجوم الزمالك الاعتماد على الأنجولي شيكو بانزا، وذلك بعد الأنباء التي أثيرت بشأن حول معاقبته لأسباب انضباطية، الأمر الذي نفاه النادي لاحقا.

كما يواصل معتمد جمال الاعتماد على أحمد شريف في قلب الهجوم، بالإضافة إلى توظيف أحمد عبدالرحيم "إيشو" في مركز صانع الألعاب

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" - محمد إسماعيل - عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة - عبدالله السعيد - أحمد عبد الرحيم " إيشو"

الهجوم: عدي الدباغ – أحمد شريف شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي ومحمد فرج وأحمد خضري ومصطفى الزناري ويوسف وائل"فرنسي" وأحمد ربيع وأحمد الجفالي ومحمد حمد وحسام أشرف.