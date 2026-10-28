دمشق تستدعي سفير عمّان بعد ‏قصف أردني على جنوب سوريا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، استدعاء سفير المملكة ‏الأردنية دمشق لدى الجمهورية العربية السورية سفيان ‏القضاة.

وقالت الخارجية السورية لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إنه تم تسليم مذكرة احتجاج للسفير القضاة على خلفية القصف ‏الأردني الذي طال مواقع مدنية في محافظة درعا، وأسفر ‏عن مقتل مدنيين بينهم أطفال وإصابة آخرين‎.‎

وكان سلاح الجو الأردني قد نفذ غارات مساء الإثنين على مناطق جنوبي سوريا مستهدفًا مواقع "تنظيمات إرهابية" ردًّا على الهجوم الذي استهدف كنيسة في الكرك الجمعة، وأشارت وزارة الصحة السورية إلى وقوع خسائر بين المدنيين في محافظة درعا جراء هذه العملية.

وفي أعقاب احتجاج سوري، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، إنّ بلاده نفذ ضربات في جنوبي سوريا بعد أن "نفد صبره".

كما أعلن تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تداعيات العملية ضد "داعش"، وتطوير التنسيق في مكافحة التنظيم.

وقال المومني عبر صفحته على منصة "إكس": "عملية القصف أمس تأتي بعد أن نفد صبر الأردن إزاء تحركات التنظيمات الإرهابية واستهدافها الأمن الوطني"، مشيرًا إلى وجود "تنسيق مؤسسي ومستمر منذ سنوات بين الأردن وسوريا في محاربة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات".