عرضت قناة القاهرة الإخبارية برومو حلقة جديدة من برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، ويستضيف خلالها السياسي والدبلوماسي الأردني البارز الدكتور هاني الملقي، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية، ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي، وسبل إصلاح العمل العربي المشترك.

وتناول البرومو الأزمات التي تشهدها دول عربية، بينها ليبيا والسودان واليمن والصومال، كما أكد الملقي أن الصراع العربي الإسرائيلي لا يقتصر على الفلسطينيين، قائلا: «نحن كلنا مستهدفين»، مشيرا إلى أن ما يواجه المنطقة يرتبط بأمن إسرائيل وبيع السلاح والحصول على البترول.

كما تطرق الحوار إلى دور جامعة الدول العربية في إصلاح العمل العربي المشترك، وإمكانية وجود شريك في إسرائيل يدفع مسار التسوية إلى الأمام، إذ قال الملقي إن الطريق ستظل واحدة، لكن أسلوب القيادة فيها صعب.

ومن المقرر عرض الحلقة يوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية.