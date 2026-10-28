الخطوط الجوية اليمنية تحول رحلاتها القادمة إلى جيبوتي بدلا من عدن

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، تحويل مسار طائراتها القادمة إلى مطار عدن الدولي، جنوبي البلاد، نحو مطار جيبوتي، بسبب الظروف الاستثنائية التي يشهدها المطار، مؤكدة أن الإجراءات تأتي حفاظاً على سلامة المسافرين وأطقم الطائرات.

وقال حاتم الشعبي، الناطق الرسمي باسم الشركة، في بيان إن الطائرات ستتجه إلى جيبوتي للتزود بالوقود واستكمال الإجراءات التشغيلية والفنية اللازمة، قبل التوجه إلى أحد المطارات الداخلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لإنزال الركاب، وفقاً للتصاريح والترتيبات المعتمدة.

وأضاف أن الطائرات ستتوجه بعد ذلك إلى أحد المطارات الدولية التي تخدمها الشركة للمبيت، على أن تُرتب الرحلات اللاحقة وفقاً للمستجدات والإمكانات المتاحة ومتطلبات السلامة الجوية.

وحذرت الشركة من احتمال تأجيل بعض الرحلات أو تعديل مواعيدها تبعاً للظروف القائمة.

وأكد الشعبي أن الشركة ستواصل التعامل مع المستجدات بمسؤولية، مع الالتزام بالإجراءات الفنية والتنظيمية المعتمدة، مشدداً على أن سلامة المسافرين والطواقم والطائرات تمثل أولوية قصوى في جميع القرارات التشغيلية.

وكانت وزارة النقل اليمنية قد اتهمت، في وقت سابق اليوم، جماعة الحوثي بقصف مطار عدن الدولي مرتين بصواريخ باليستية، وقالت إن الاعتداءات على المطار ارتفعت إلى ستة خلال أيام، دون أن تحدد حجم الخسائر البشرية أو المادية.

كما دعا الحوثيون في وقت سابق، المتواجدين في المطار إلى إخلائه فوراً، قائلين إن طائرة شحن عسكرية سعودية تنقل أسلحة إلى المطار، فيما لم يصدر التحالف الذي تقوده السعودية تعليقاً بشأن هذه الاتهامات.