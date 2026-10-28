وزير النقل الإسباني يكشف عن سبب حادث تصادم القطارين

قال وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، إن حادث التصادم الدموي بين قطارين نجم عما وصفه بأمر "غير مبرر" صادر عن مركز التحكم المركزي لشبكة القطارات الإسبانية عقب تعطل نظام الأمان.

وقال بوينتي إن سائقي القطارين لا يتحملان المسؤولية في الحادث.

وأوضح أنه في الساعة 8:30 صباحاً، توقف نظام الأمان على مسافة 63 كيلومتراً (39 ميلاً) عن العمل بسبب عطل في أجهزة الكمبيوتر، مما أدى إلى توقف جميع القطارات على طول تلك المسافة. غير أن مركز التحكم المركزي أصدر تعليماته لقطار شركة "رينفي" باستئناف الحركة مجدداً دون فرض أي قيود على السرعة، ليصطدم بقطار شركة "إيريو" المتوقف في تمام الساعة 8:53 صباحاً.

وأكد بوينتي أنه ما كان ينبغي مطلقاً توجيه الأمر للقطار بالتحرك مجدداً في ظل استمرار تفعيل "إشارة التوقف" على هذا الخطي.

وأضاف أنه حتى في حال صدور أمر بالتحرك، كان يجب على الأقل توجيه السائق بالسير بسرعة محدودة.