البيت الفني للمسرح يشارك بمغامرات جيمو في مهرجان القاهرة للطفل العربي

يشارك البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، من خلال فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، بقيادة الفنان محمد متولي، بالعرض المسرحي «مغامرات جيمو»، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، دورة الفنان الكبير سمير غانم، تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي.

ويُقدم العرض في السابعة مساء 13 نوفمبر على مسرح الشمس بالحديقة الدولية، وفقًا للبرنامج المعلن للمهرجان، برئاسة الدكتورة داليا همام.

وتدور أحداث «مغامرات جيمو» في أجواء تجمع بين المغامرة والتشويق، حاملةً رسالة إنسانية ملهمة تؤكد أن «الحلم ليس له تاريخ صلاحية»، وتسلط الضوء على قوة الإرادة والقدرة على تجاوز التحديات وتحقيق الأحلام، في تجربة فنية تستهدف الأسرة المصرية.

ويشارك في بطولة العرض كريم الحسيني، وعصام مصطفى، وصافي فهمي، وأمنية جمال، وأحمد وليد، وكارول عادل، ووائل أمين، وفجر الحسيني، وعلي الحسيني، إلى جانب أبطال مسرح الشمس من ذوي الاحتياجات الخاصة.

والعرض من تأليف صلاح متولي، وأشعار بلال إمام، وألحان أحمد الناصر، وإخراج محمد عشري.