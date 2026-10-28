الرئيس الإسرائيلي: سنفعل كل شيء لتجنب انتخابات إضافية

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إنه سيحصل على النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست الأسبوع المقبل، وسيبدأ بعدها مشاورات تشكيل الحكومة.

جاء ذلك في كلمة مسجلة، مساء الأربعاء، بعد صدور النتائج الأولية لنتيجة الانتخابات، والتي أظهرت حصول المعسكر الداعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر غادي آيزنكوت.

وأكد هرتسوج، أنه سيبذل كل ما بوسعه لتجنب خوض انتخابات أخرى، مؤكدًا أن الانتخابات الحالية شهدت «إقبالًا هائلًا» لأول مرة منذ عقود.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، في نتائج أولية، حصول المعسكر الداعم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر غادي آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدًا، وذلك بعد الانتهاء من فرز جميع الأصوات، باستثناء المغلفات المزدوجة.

وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء الأربعاء، إلى حصول حزب الليكود على 26 مقعدًا، وحزب «ياشار» على 21 مقعدًا، والقائمة المشتركة على 12 مقعدًا، وتحالف «معًا» على 12 مقعدًا، وحزب الديمقراطيين على 8 مقاع.

كما حصل حزب «إسرائيل بيتنا» على 7 مقاعد، وحزب شاس على 7 مقاعد، و«عوتسما يهوديت» على 7 مقاعد، وتحالف الصهيونية الدينية والهوية على 6 مقاعد، فيما حصلت القائمة العربية الموحدة «رعام» على 7 مقاعد.

وتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه غادي آيزنكوت، بأحقية كل منهما في قيادة إسرائيل عقب الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء، إذ دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة يمينية بينما قال آيزنكوت إن الناخبين رفضوا الزعيم الإسرائيلي المخضرم، لكن النتائج المبكرة تظهر عدم حسم النتيجة لصالح أي من المعسكرين.

ويستبعد تكتل نتنياهو تشكيل حكومة تضم أحزابا عربية، وهي أحزاب خاضت حملتها الانتخابية على أساس برنامج يهدف إلى إسقاط رئيس الوزراء وحلفائه من اليمين المتطرف. كما أن آيزنكوت، زعيم حزب يشار ورئيس الأركان السابق، استبعد تشكيل حكومة بالتعاون مع هذه الأحزاب، مما يزيد من تعقيد مساعيه للوصول إلى السلطة.