إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح

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أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي، بنطاق منطقة أطفيح جنوب الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وبإجراء التحريات والفحص تبين أنه خلال سير سيارة اختلت عجلة القيادة، بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة، وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.