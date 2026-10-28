ثلاثي هجومي في تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

أعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، مصطفى العش، محمد شكري.

خط الوسط: محمد مخلوف، ياسين الملاح، عبد الله الزياني.

خط الهجوم: محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عصام ثروت، عبد الوهاب نادر، خالد صبحي، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، مصطفى أبو الخير، علي سليمان، حسين فيصل، أحمد شرف.

ويحتل المصري المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وتلقى 3 هزائم.

وسجل لاعبو الفريق البورسعيدي 7 أهداف خلال المباريات السبع، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف، ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البنك الأهلي لتحسين موقعه في جدول الترتيب.