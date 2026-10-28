السفير عاطف سالم: الانتخابات الحالية اقتراع مفصلي يختبر هوية إسرائيل وميراث نتنياهو السياسي

قال السفير عاطف سالم سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إن انتخابات الكنيست الحالية تُعد أهم الانتخابات في تاريخ إسرائيل منذ عام 1948، موضحا أنها تمثل استفتاء على هوية الدولة من جهة، وعلى إرث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جهة أخرى، في ظل تداعيات إخفاقات 7 أكتوبر 2023 وما أعقبها من عزلة دولية وأزمات داخلية.

العزلة الدولية والانقسام الداخلي يرفعان أهمية الاقتراع.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية أميمة تمام، مقدمة برنامج الشرق الأوسط، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ أهمية الانتخابات ترتبط بالوضع الذي تواجهه إسرائيل، في ظل العزلة الدولية والنبذ، ووجود أحكام جنائية بحق اثنين من قادتها، إلى جانب آراء إسرائيلية تتحدث عن صراع على السلطة واحتمالات التفكك.

وأشار سالم إلى أن رئيس المؤتمر اليهودي العالمي وصف إسرائيل بأنها أصبحت أقرب إلى «دولة موز»، ووجّه انتقادات حادة لنتنياهو ودعا إلى عدم انتخابه، كما أشار إلى تصريحات ومواقف لعدد من الصحفيين، من بينهم أري شافيت وكارولينا لاندسمان، تحدثوا فيها عن الانقسام والصراع على السلطة واحتمالات انعكاسهما على مستقبل الدولة.

• توافق بين المعسكرين بشأن القضية الفلسطينية

وأوضح السفير عاطف سالم أن تأثير الانتخابات على المجتمع الإسرائيلي من الداخل قد لا يغير الأفكار الرئيسية لدى المعسكرين، قائلا إن المعارضة والائتلاف الحاكم المنتهية ولايته يتفقان على مجموعة من القضايا، تشمل تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بالكامل.

وذكر، أن الطرفين يتفقان كذلك على محاكمة قيادات حركة حماس عسكريا، لافتا إلى أن هذا التوجه حظي بتأييد 93 عضوا في الكنيست.