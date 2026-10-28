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الدكتور هاني سويلم: التوقعات الاستباقية دعمت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع السيول



حجزت منشآت الحماية والحصاد بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر نحو 12.4 مليون متر مكعب من مياه السيول، بحسب التقديرات الأولية لوزارة الموارد المائية والري.

وأكدت الوزارة، في بيان صباح اليوم، مواصلة متابعة موجة الأمطار والسيول التي تشهدها محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال سيناء، عبر مركز التنبؤ بالفيضان وفرق العمل الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة حركة المياه في الأودية ومناسيبها وحالة منشآت الحماية.

وأضافت "الري" أن سدود وادي الزلجة وغلم وبحيرة الزلجة في جنوب سيناء حجزت نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه.

وشهدت الأودية الممتدة من دهب إلى طابا، ومنها التي تصب في وادي وتير بنويبع، جريان مياه السيول باتجاه خليج العقبة، فيما نسقت الجهات المختصة لغلق طريق نويبع – طابا احترازيًا في أثناء جريان المياه.

وفي محافظة شمال سيناء، ساهمت الأمطار بمنطقة الكونتلا بمركز نخل في ملء بعض خزانات حصاد المياه، مع استمرار المتابعة الميدانية لمنشآت الحماية بالمنطقة.

وأهابت وزارة الموارد المائية والري بالمواطنين توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المختصة بعدم عبور مجاري السيول، مؤكدة استمرار حصر كميات المياه وتقييم الحالة الفنية للمنشآت فور استقرار الأحوال الجوية لحماية الأرواح والممتلكات.

وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، عبر حسابه بموقع فيسبوك، إنه يتابع باستمرار تطورات الموجة، مشيرًا إلى أن مركز التنبؤ بالفيضان أصدر توقعات استباقية للفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، ما دعم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع السيول.