«طائرة درون» تتسبب في إيقاف مباراة أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية

شهدت مواجهة أرسنال ومضيفه فليتوود، أحد أندية دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، واقعة غير معتادة، بعدما تسبب ظهور طائرة مسيّرة "درون" فوق أرضية الملعب في إيقاف اللعب خلال المباراة المقامة ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الثلاثاء.

واتخذ حكم اللقاء قرارًا بإيقاف المباراة عقب رصده الطائرة المسيّرة في الأجواء، وذلك بعد احتساب ركلة حرة لصالح أرسنال، في مشهد أثار استياء عدد من الجماهير الموجودة في مدرجات ملعب «هايبري»، معقل فريق فليتوود.

واستمر التوقف نحو ثماني دقائق، تخللته مشاورات بين حكم المباراة ومسؤولي أمن الملعب، إلى جانب التواصل مع مدربي ولاعبي الفريقين، قبل السماح باستئناف المواجهة مجددًا.

وجاءت الواقعة في وقت كانت فيه نتيجة المباراة تشير إلى التعادل السلبي، قبل أن يستأنف الحكم اللقاء الذي انتهى شوطه الأول بتقدم مفاجئ لأصحاب الأرض بنتيجة 1-0.