محمد صلاح يقود طرابزون لفوز مثير على ريزه سبور برباعية في الدوري التركي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه طرابزون سبور لتحقيق فوز مثير على مضيفه ريزه سبور بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين على ملعب تشايكور ديدي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي موسم 2026-2027.

وبدأ ريزه سبور المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 12، بعدما استغل جينارو بوريللي تمريرة عرضية وسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وعاد بوريللي ليعزز تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 32، بعدما أنهى هجمة منظمة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريزه سبور بهدفين دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، انتفض طرابزون سبور ونجح في قلب تأخره خلال 7 دقائق فقط، إذ قلص الفارق في الدقيقة 50، بعدما قدم محمد صلاح تمريرة بالكعب إلى إرنست موتشي، الذي مرر الكرة إلى كاباساكال ليسددها من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

ولم ينتظر طرابزون طويلًا لإدراك التعادل، حيث سجل أرال سيمسير الهدف الثاني في الدقيقة 52، بتسديدة ساقطة من داخل منطقة الجزاء، أعادت المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الدقيقة 57، واصل طرابزون سبور انتفاضته، وتقدم للمرة الأولى في اللقاء بهدف ثالث، بعدما وصلت الكرة إلى فرانكولينو إثر محاولة من موتشي، فتابعها بتسديدة سكنت الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية.

لكن ريزه سبور رفض الاستسلام، ونجح كازيم لاشي في إدراك التعادل بالدقيقة 69، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أشعلت الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وضغط طرابزون سبور بحثًا عن هدف الفوز، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة خطرة، قبل أن يظهر فرانكولينو مجددًا في الدقيقة 83، ويسجل الهدف الرابع بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء استقرت في أعلى المرمى، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وغادر محمد صلاح أرض الملعب في الدقيقة 85، ليشارك سافيولو بدلًا منه، فيما كثف ريزه سبور محاولاته لإدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة، دون أن ينجح في تغيير النتيجة.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي مؤقتًا، بينما تجمد رصيد ريزه سبور عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.