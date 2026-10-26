 الخارجية تعلن تيسير إجراءات سفر المصريين إلى ليبيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية تعلن تيسير إجراءات سفر المصريين إلى ليبيا

هايدي صبري
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 10:24 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 10:24 م

أقرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عددا من الإجراءات لتيسير سفر المصريين إلى ليبيا، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

وتشمل هذه التسهيلات السماح للمواطنين المصريين حاملي الإقامات السارية في ليبيا وتأشيرات الخروج والعودة بالسفر دون الحاجة إلى الحصول على تصريح مسبق. كما تشمل هذه التيسيرات السماح لذويهم (الأب، الأم، الزوجة، الأبناء) بالسفر سواء برفقتهم أو بصورة منفردة، شريطة تقديم ما يثبت حيازة صاحب الإقامة لإقامة سارية وتأشيرة خروج وعودة صادرة عن السلطات الليبية، وذلك إلى الجهات المختصة بمطارات المغادرة داخل جمهورية مصر العربية.

وفي هذا السياق، أهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالشركات الوطنية الراغبة في إيفاد عمالة مصرية إلى ليبيا لاستكمال تنفيذ أعمالها، ممن لا تنطبق عليهم التيسيرات المشار إليها، التقدم إلى مكتب التصديقات والخدمات القنصلية التابع للوزارة بمنطقة المهندسين (مكتب تصديقات أحمد عرابي)، للحصول على الموافقة المسبقة اللازمة للسفر.

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