 بالصور.. تطوير التصميمات الخارجية لـ176 مصعدا بمحطات مونوريل شرق النيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالصور.. تطوير التصميمات الخارجية لـ176 مصعدا بمحطات مونوريل شرق النيل

ميساء فهمي
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 8:47 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 8:48 م

انتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وخدمة المواطنين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل، من تنفيذ تصميمات حديثة للأبواب الخارجية للمصاعد بمحطات المشروع، بما يوضح الاستخدامات المخصصة لها ويتماشى مع الهوية البصرية للمونوريل.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن هذه التجديدات تأتي بناء على توجيهات علي الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل، وخالد صبرة، العضو المنتدب التنفيذي لتشغيل مونوريل شرق وغرب النيل، وفي إطار الحرص على الارتقاء بالمظهر الحضاري لمحطات مونوريل شرق النيل.

وأضافت أن مونوريل شرق النيل يضم 22 محطة، تمتد من محطة الاستاد حتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 176 مصعدا، بواقع 8 مصاعد بكل محطة، منوهة إلى أن هذه الخطوة جاءت في إطار الاهتمام بتطوير المظهر العام للمحطات، وتحسين تجربة الركاب، وتيسير حركة التنقل، بما يسهم في توفير بيئة حضارية ومنظمة تليق بالمواطنين، مع الاهتمام بتوضيح استخدامات المصاعد وتسهيل التعرف عليها.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والمونوريل استمرار جهودها في تطوير منظومة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء، تنفيذا لتوجيهات وزارة النقل، وحرصا على تقديم خدمة متميزة وآمنة للركاب، بما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة النقل الجماعي الحديثة في مصر .

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