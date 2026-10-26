سي إن إن: القوات الأمريكية قد تهاجم إيران خلال 96 ساعة من قرار ترامب

أفادت شبكة "سي إن إن"، اليوم الاثنين، بأن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مستعدة لشنّ هجمات جديدة قد تكون واسعة النطاق ضد إيران خلال 96 ساعة من تلقيها أمرًا من الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسئولان أمريكيان للشبكة لم تكشف عن اسميهما، إنّ الولايات المتحدة أعدّت خططًا لشن هجمات كبيرة على إيران.

وادعت الشبكة وجود قوات أمريكية كافية في المنطقة لتنفيذ الهجمات المحتملة، مشيرة إلى أن نطاق العمليات الجديدة قد يتجاوز الجهود الرامية إلى الحفاظ على الوضع الراهن.

وذكرت أنّ بعض المسئولين الأمريكيين الحاليين والسابقين يتوقعون أن يُصدر ترامب أمرًا بالهجوم في أي وقت قبل نهاية العام، مرجّحين أن يحدث ذلك بعد الانتخابات النصفية نوفمبر المقبل.

ونقلت عن مسئولين قولهم إن ترامب لم يتخذ بعد قرارًا بشأن ما سيفعله بعد الانتخابات النصفية، لكنه "يبدو ميالًا إلى إصدار أمر بتنفيذ عملية واسعة".

ووفقا لمسئولَين أمريكيَّين ومصدر أمني إسرائيلي، يضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل شن هجمات جديدة على إيران.

إلا أن مسئولين أمريكيين طلبوا من نتنياهو تأجيل الهجمات إلى حين استعداد إدارة ترامب لتنفيذ عمليات مشتركة.