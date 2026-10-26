المغني الأمريكي كريس براون يفلت من عقوبة بالسجن بشأن مشاجرة في ملهى ليلي بلندن

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أفلت المغني الأمريكي كريس براون من عقوبة بالسجن للمشاجرة في ملهى ليلي في لندن.

حصل براون على حكم بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة سنة.

وكان براون /37 عاما/ يواجه السجن لما يصل إلى ثلاث سنوات بعدما أقر بذنبه أمام محكمة التاج في ساوثوارك في يوليو الماضي بناء على تهمة ضرب المنتج الموسيقي أبراهام دياو بزجاجة على رأسه في الملهى الليلي الخاص "تيب" الواقع في ضاحية مايفير في فبراير 2023.

ورغم خطورة الهجوم، قال القاضي توني بومجارتنر إن براون غير مؤهل للسجن لأنه اعترف بذنبه وهناك عدة ظروف مخففة.

غادر براون المملكة المتحدة بعد المشاجرة ولكن اعتقل في مايو 2025 في فندق بمانشستر بعدما وصل المدينة لإحياء حفل موسيقي.

وكان براون خرج بكفالة 5 ملايين جنيه إسترليني (7ر6 مليون دولار) ما سمح له بالقيام بجولة في أوروبا وأمريكا الشمالية الصيف الماضي.

فاز براون الذي اشتهر بينما كان مراهقا في 2005، بأول جائزة جرامي له عن أفضل ألبوم في فئة "ريذم أند بلوز" (آر أند بي) عن ألبوم "إف أيه إم إي".