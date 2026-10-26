بعثة الجامعة العربية: الانتخابات الرئاسية في البرازيل اتسمت بالهدوء والتنظيم الجيد

قامت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات العامة في جمهورية البرازيل الاتحادية، بمراقبة مجريات جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية البرازيلية، وذلك في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة البرازيلية "برازيليا" والمناطق التابعة لها.

وتابعت البعثة خلال يوم الاقتراع إجراءات افتتاح مراكز الاقتراع وتجهيزها، ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة لبدء التصويت، إلى جانب سير عملية الاقتراع واستقبال الناخبين والتحقق من بياناتهم، وإجراءات إغلاق المراكز، كما تابعت البعثة استخدام نظام التصويت الإلكتروني.

وخلال جولاتها الميدانية، لاحظت البعثة أن عملية التصويت سارت بصورة اتسمت بالهدوء والتنظيم الجيد، مع الالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة لعملية الاقتراع، وتم مراعاة سرية التصويت، وتيسير مشاركة الفئات التي تحتاج إلى ترتيبات خاصة، كما لاحظت البعثة حضوراً ومشاركة لافتة من فئات الشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بصورة بدت أكثر حضوراً مقارنةً بما رصد خلال الجولة الأولى. كذلك، لاحظت البعثة أن استخدام نظام التصويت الإلكتروني أسهم في انسيابية إجراءات الاقتراع.

وأمدت البعثة أن هذه الملاحظات أولية، وتقتصر على المراكز التي تمكنت من التواجد بها ميدانياً، هذا وستقوم البعثة بإعداد تقريرها النهائي المتضمن أبرز الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات، تمهيداً لرفعه إلى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية لاعتماده ومن ثم إرساله إلى الجهات المعنية في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وأعربت بعثة جامعة الدول العربية عن تقديرها للسلطات البرازيلية المختصة، وفي مقدمتها المحكمة العليا للانتخابات، لما أبدته من تعاون وتسهيلات أسهمت في تمكين البعثة من أداء مهامها، مؤكدة حرص الجامعة العربية على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال متابعة الانتخابات ودعم الممارسات الانتخابية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة بعثة جامعة الدول العربية في جولة الإعادة تأتي استكمالاً لمتابعتها للجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 4 أكتوبر الحالي وذلك تلبية للدعوة الموجهة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية من ماورو فييرا، وزير الخارجية البرازيلي، لإيفاد بعثة من الجامعة لمتابعة الانتخابات العامة في جمهورية البرازيل الاتحادية.