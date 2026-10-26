 رئيس الوزراء العراقي يعفي رئيس جهاز المخابرات الوطني من منصبه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي يعفي رئيس جهاز المخابرات الوطني من منصبه


نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 4:11 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2026 - 4:11 م

أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، أمرًا ديوانيًا بإنهاء تكليف حميد رشيد فليح، بمهام رئاسة جهاز المخابرات الوطني، استنادًا إلى توجيه القائد العام للقوات المسلحة.

وأظهرت وثيقة رسمية، وقّعها مدير مكتب رئيس الوزراء رشاد خلف هاشم، أن القرار يقضي بإنهاء تكليف فليح اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن يُبلّغ به كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات الوطني ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.

وأشارت الوثيقة، التي تداولتها وسائل إعلام عراقية، إلى أن القرار يأتي إلحاقًا بأمر ديواني سابق صدر في ديسمبر 2024، فيما لم يُعلن عن اسم من سيتولى رئاسة الجهاز خلفًا له.

وكان فليح قد كُلّف برئاسة جهاز المخابرات الوطني في ديسمبر 2024، خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وسبق له أن شغل منصب المدير العام للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، اعتبارًا من يناير 2021، قبل تعيينه معاونًا لرئيس جهاز الأمن الوطني في نوفمبر من العام نفسه.

وتولى لاحقًا رئاسة الجهاز حتى يوليو 2023، حين نُقل إلى مستشارية الأمن القومي، قبل تكليفه برئاسة جهاز المخابرات الوطني في ديسمبر 2024.

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