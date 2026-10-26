داخلية غزة تعلن استشهاد عنصرين من الأمن أثناء مهمة في دير البلح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الاثنين، عن استشهاد اثنين من عناصر الأجهزة الأمنية وإصابة اثنين آخرين أثناء تنفيذهم مهمة أمنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، أن استهداف عناصر الأجهزة الأمنية جاء خلال أداء واجبهم الوطني والميداني في إطار متابعة المهام الأمنية بالمحافظة الوسطى.

واستُشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، لا سيما خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، في استمرار لخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية للمركز الفلسطيني للإعلام، باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مقر التأمين والمعاشات في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وفي خان يونس، استُشهد حسام فخري الزاملي (21 عامًا)، وتامر سنيمة، والطفلة جوري إسلام الصوفي، جراء إطلاق نار وغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الإقليمي في مواصي المدينة.

كما أُصيبت طفلة وشاب برصاص قوات الاحتلال أثناء وجودهما داخل خيمتيهما في منطقة بئر 19 جنوبي خان يونس.

وفي السياق، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية نيرانها بكثافة شرقي مدينة حمد، شمال غربي خان يونس، وشمال شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف استهدف المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار شمالي مخيم البريج، فيما قصفت المدفعية مناطق غربي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وتتواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال القصف المدفعي والجوي وإطلاق النار، وسط استهداف مناطق وجود المواطنين والنازحين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.