ضبط صانع محتوى بالقاهرة متهم بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

ألقت مباحث الآداب القبض على صانع محتوى بالقاهرة؛ لاتهامه بنشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الإدارة العامة لحماية الآداب رصدت نشر صانع محتوى مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامه بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، "له معلومات جنائية"، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول، "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وبمواجهته اعترف بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.