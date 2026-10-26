قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البورصة المصرية شهدت يومًا صعبًا للغاية، بعد تراجع جميع مؤشراتها بحدة مع بداية التعاملات، ما أدى إلى إيقاف التداول لمدة نصف ساعة، بعدما تجاوز تراجع مؤشر EGX100 نسبة 10%، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف التداول منذ أكتوبر 2021.

وأضافت "الحديدي"، عبر برنامجها "الصورة" على قناة النهار، أمس الأحد، أن خسائر البورصة تجاوزت 171 مليار جنيه، فيما قلص المؤشر الرئيسي EGX30 خسائره بنهاية الجلسة إلى 3.6%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ 6 أشهر، مشيرة إلى أن جميع القطاعات تراجعت، باستثناء قطاع البنوك الذي ظل متماسكًا.

وتابعت إلى أن البورصة المصرية لا تنفصل عما يحدث في العالم والمنطقة، مشيرة إلى تراجع بورصات بالخليج، ومنها السعودية والبحرين، في حين سجلت بورصتا الكويت وقطر ارتفاعات هامشية.

وأشارت إلى أن التضخم في أوروبا وصل إلى أعلى مستوياته منذ 3 سنوات، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، في ظل التظاهرات التي تشهدها فرنسا وميلانو بإيطاليا بسبب ارتفاع الأسعار.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين من العوامل التي أسهمت في زيادة الأسعار، قائلة: "أنا بصحى كل يوم، وأي حد مهتم بالاقتصاد، مش أنا بس، وأكيد الحكومة أيضًا، بيصحوا كل يوم ينظروا إلى رقمين: النفط والدولار، دول أهم رقمين بنصحى الصبح مهتمين بيهم".

واستكملت أن سعر برميل النفط وصل إلى 117 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 6 أشهر، فيما اقترب سعر الدولار من 56 جنيهًا، مشيرة إلى أهمية متابعة تطورات الأوضاع في مضيقي هرمز وباب المندب، لما لها من تأثيرات على حركة الاقتصاد.