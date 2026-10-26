رئيس حزب الغد: المرحلة الراهنة تتطلب اصطفافًا وطنيًا خلف الدولة والقيادة السياسية

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني والتفاف المواطنين حول دولتهم ومؤسساتها وقيادتهم السياسية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة، مشددًا على أن الحفاظ على استقرار الدولة المصرية يتطلب وعيًا حقيقيًا بطبيعة التحديات، وتكاتفًا مجتمعيًا يضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لحزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، وبحضور قيادات الأمانة المركزية، لمناقشة تطورات المشهد الوطني والسياسي، وبحث آليات تعزيز دور الحزب في دعم الدولة المصرية، ومواجهة الشائعات، والتفاعل مع قضايا المواطنين، إلى جانب إعداد مقترحات عملية تستهدف دعم جهود الحكومة في الملفات الاقتصادية والخدمية والتنموية.

وأوضح رئيس حزب الغد ، في بيان له اليوم، أن الاصطفاف الوطني لا يعني غياب الاختلاف في الرؤى أو إغلاق أبواب الحوار، وإنما يعني الاتفاق على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للدولة، والعمل المشترك لحماية مقدراتها ودعم مسيرتها التنموية، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية مطالبة بممارسة دورها بمسؤولية، من خلال تقديم الأفكار والبدائل الواقعية، والتعبير عن احتياجات المواطنين، والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات.

وأشاد المهندس موسى مصطفى موسى بختام فعاليات منتدى مصر 2026، وما شهده من نقاشات حول عدد من القضايا الوطنية وأولويات الدولة المصرية، مؤكدًا أن أهمية المنتدى تكمن في إتاحة مساحة للحوار وتبادل الرؤى بشأن تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل، وتعزيز الوعي بقضايا الدولة والمجتمع، وفتح المجال أمام طرح أفكار ومبادرات تسهم في تطوير الأداء العام.

وأضاف رئيس حزب الغد، أن الرسائل والنقاشات التي شهدتها فعاليات المنتدى تؤكد أهمية استمرار الحوار الوطني والمجتمعي حول الملفات ذات الأولوية، وربط الرؤى المطروحة باحتياجات المواطنين الفعلية، موضحًا أن قيمة أي حوار لا تتوقف عند حدود الجلسات والتوصيات، بل تقاس بمدى القدرة على الاستفادة من مخرجاته وتحويلها إلى خطوات عملية تدعم التنمية وتحسن جودة الحياة.

وشدد رئيس حزب الغد على أن المواطن يجب أن يكون في قلب أي نقاش يتعلق بمستقبل الدولة، وأن تنعكس نتائج الحوارات الوطنية على الملفات التي تمس حياته اليومية، وفي مقدمتها تحسين مستوى المعيشة، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل، ودعم الصناعة والإنتاج، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما طُرح من رؤى وأفكار خلال المنتدى، ومتابعة القضايا التي حظيت بالنقاش، والعمل على صياغة مقترحات قابلة للدراسة والتنفيذ، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والإمكانات المتاحة، ويعزز مشاركة القوى السياسية والمجتمعية في مناقشة التحديات واقتراح الحلول.

وأكد موسى مصطفى موسى أن مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة تمثل أولوية وطنية في ظل الانتشار المتسارع للأخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تداول المعلومات غير الموثوقة قد يؤدي إلى إثارة القلق والبلبلة، ويؤثر في وعي المواطنين وقدرتهم على تكوين مواقف مبنية على الحقائق.

وأوضح رئيس حزب الغد، أن التصدي لهذه الظاهرة لا يتحقق بمجرد التحذير منها، وإنما يتطلب بناء وعي مجتمعي قادر على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وتعزيز ثقافة التحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها، إلى جانب الاهتمام بتقديم المعلومات الدقيقة والتواصل الفعال مع المواطنين بشأن القضايا التي تشغل الرأي العام.

وأضاف أن المسؤولية في هذا الملف مشتركة بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية والإعلام والمجتمع المدني والمواطنين، مؤكدًا أن حزب الغد يعتزم تعزيز دوره التوعوي من خلال تنظيم حملات إعلامية وميدانية وندوات تثقيفية، وتفعيل مشاركة قياداته وأعضائه وأماناته بالمحافظات في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأشار المهندس موسى مصطفى موسى إلى أن الحزب يستهدف توسيع نطاق التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، وتقديم رسائل توعوية تستند إلى المعلومات الموثوقة، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويرسخ قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية.

وكشف رئيس حزب الغد أن الحزب يعمل على إعداد حزمة من المقترحات والرؤى العملية لتقديمها إلى الحكومة خلال المرحلة المقبلة، في إطار دوره السياسي والمجتمعي، وحرصه على المشاركة في صياغة حلول واقعية للتحديات التي تواجه الدولة والمواطن المصري.

وأوضح أن الحزب يتبنى نهجًا يقوم على الانتقال من رصد المشكلات وتشخيصها إلى تقديم بدائل واضحة قابلة للتطبيق، مؤكدًا أن العمل الحزبي الفاعل يجب أن يرتبط باحتياجات المواطنين، وأن يسهم في دعم جهود الدولة من خلال الأفكار والمبادرات المدروسة، وليس الاكتفاء بطرح التحديات دون تقديم حلول.

وأشار رئيس حزب الغد، إلى أن المقترحات الجاري إعدادها ستشمل عددًا من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تحسين مستوى المعيشة، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتمكين الشباب، وتطوير التعليم والصحة، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الحزب يحرص على أن تستند مقترحاته إلى رصد واقعي للمشكلات، ودراسة أسبابها، وتحديد آليات التعامل معها، بما يراعي الإمكانات المتاحة ويحقق أفضل استفادة من الموارد، مؤكدًا أن تحسين حياة المواطن يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والأحزاب والقوى المجتمعية، وفتح قنوات حوار جادة تتيح تبادل الخبرات والرؤى.

وشدد المهندس موسى مصطفى موسى على أن الحزب سيعمل على تحويل ما يرصدُه أعضاؤه وقياداته في المحافظات من مشكلات ومطالب إلى ملفات عمل واضحة، تتضمن حلولًا مقترحة يمكن مناقشتها مع الجهات المعنية، مع الاهتمام بمتابعة النتائج بما يضمن أن يكون العمل السياسي متصلًا بالواقع واحتياجات المواطنين.

وأكد المهندس موسى مصطفى موسى أن حزب الغد يتمسك بنهج المعارضة الوطنية البناءة، التي تنطلق من الحرص على الدولة المصرية ومصالح مواطنيها، وتجمع بين الموقف السياسي المسؤول وتقديم البدائل العملية، مشيرًا إلى أن دعم الدولة في مواجهة التحديات لا يتعارض مع طرح الرؤى المختلفة أو المطالبة بتطوير الأداء وتحسين الخدمات.

وأضاف المهندس موسى مصطفى موسى، أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير أدوات العمل الحزبي، وتعزيز التواصل مع الشارع، والاستماع إلى المواطنين، وتقديم مبادرات تستجيب لاحتياجاتهم، مع العمل على ترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين القوى السياسية ومؤسسات الدولة، بما يدعم الاستقرار ويساعد على تحقيق أهداف التنمية.

وأوضح رئيس حزب الغد أن الحزب يولي اهتمامًا بتطوير أدائه المؤسسي والإعلامي، وتعزيز قدرته على إعداد الدراسات وتحليل القضايا الوطنية والمجتمعية، بما يساعده على تقديم رؤى أكثر دقة وفاعلية، إلى جانب تطوير آليات التواصل مع وسائل الإعلام وإبراز أنشطته ومبادراته بصورة مهنية ومنظمة.

كما أكد أهمية تفعيل دور لجان الشباب والمرأة داخل الحزب، وتوسيع مشاركتهما في العمل السياسي والمجتمعي، من خلال خطط واضحة وفعاليات دورية ومبادرات تستثمر طاقات الشباب وخبرات المرأة، وتتيح الاستماع إلى مقترحاتهم وتحويل الأفكار الجادة إلى برامج عمل تخدم المجتمع.

واختتم رئيس حزب الغد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك من القدرات والإمكانات ما يؤهلها لمواصلة مسيرة التنمية، وأن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب وعيًا مجتمعيًا، وتكاتفًا وطنيًا، وعملًا جادًا من جميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الجمع بين الحفاظ على استقرار الدولة، وتطوير الأداء الاقتصادي والخدمي، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن حزب الغد سيواصل القيام بدوره في دعم مؤسسات الدولة الوطنية، ومواجهة الشائعات، وتقديم المقترحات والمبادرات التي تسهم في معالجة التحديات الراهنة.

وأكد موسى مصطفى موسى أن الهدف النهائي من التحرك الحزبي هو الإسهام في بناء دولة أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية، وأن يظل المواطن محور الاهتمام في مختلف السياسات والمبادرات، بما يضمن ترجمة الأفكار إلى نتائج عملية، ويعزز الثقة والعمل المشترك من أجل مستقبل مصر واستقرارها.