مبابي يتفوق على ميسي ورونالدو وبنزيما بهدفيه أمام برشلونة في الكلاسيكو

حقق الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد عددًا من الأهداف القياسية، بعدما سجل هدفين قاد بهما فريقه للفوز على برشلونة في الكلاسيكو.

وفاز ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء، الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز «لا ليجا»، ليضع حدًا لسلسلة انتصارات الفريق الكتالوني بعد 10 جولات بالخسارة الأولى.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي، هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 41، بعد خطأ من دفاعات برشلونة في إبعاد الكرة، قبل أن يعود كيليان مبابي ويسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 87، بعد تمريرة من كامافينجا أمام المرمى الخالي أسكنها النجم الفرنسي بسهولة.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، سجل كيليان مبابي ثمانية أهداف في سبع مباريات خاضها مع ريال مدريد ضد برشلونة في مختلف المسابقات، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في أول سبع مشاركات له في الكلاسيكو خلال القرن الحادي والعشرين، متفوقًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب ستة أهداف في أول سبع مواجهات له.

كما أحرز كيليان مبابي 5 أهداف خلال زيارتين فقط إلى ملعب برشلونة بقميص ريال مدريد، كأكثر اللاعبين منذ موسم 2013/2014، ولم ينجح أي لاعب في صفوف الفريق الملكي في تسجيل عدد أكبر من الأهداف خارج الديار في مرمى برشلونة.

وتفوق مبابي في هذا الرقم على الثنائي كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو بتسجيلهما أربعة أهداف.

وسجل مبابي 8 أهداف من إجمالي 12 هدفا أحرزها ريال مدريد أمام برشلونة منذ انضمامه إلى الفريق، بنسبة تصل إلى 58% من أهداف النادي الملكي في مواجهات الغريم التقليدي خلال تلك الفترة.

وفي مباريات الكلاسيكو بالدوري الإسباني، يتصدر مبابي قائمة الهدافين منذ انضمامه إلى ريال مدريد برصيد 6 أهداف، يليه صامويل إيتو بـ4 أهداف.

كما سجل مبابي 14 هدفا أمام برشلونة في المسابقات الرسمية منذ عام 2000، ليأتي خلف كريستيانو رونالدو صاحب الـ20 هدفا، وكريم بنزيمة الذي سجل 16 هدفا.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 24 في المركز الثالث من جدول ترتيب الليجا، وقلص الفارق مع برشلونة المتصدر لثلاث نقاط، بعدما تجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 27 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين فقط أمام أتلتيكو مدريد.