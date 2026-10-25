افق مجلس الأمة الجزائري، اليوم الأحد، بالإجماع على قرار إرسال وحدات من الجيش الجزائري إلى النيجر.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصادق في البرلمان على إرسال وحدات عسكرية خارج الجزائر منذ حرب أكتوبر 1973.

وتشترط المادة «91» من الدستور الجزائري المعدلة لإرسال وحدات عسكرية خارج الجزائر، قرارًا من الرئيس، وموافقة غرفتي البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائهما.

وبحسب موقع «ألترا الجزائر»، يأتي هذا القرار في سياق تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر والنيجر، الذي شهد محطة جديدة خلال زيارة وزير الدولة لشئون الدفاع الوطني النيجري، ساليفو مودي، إلى الجزائر، حيث التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال الزيارة، وقع ساليفو مودي ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بروتوكول تعاون عسكري يهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين، لاسيما في مجالات تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات العسكرية، إلى جانب الاستجابة لاحتياجات السلطات النيجرية الرامية إلى تطوير القدرات الميدانية لجيشها.