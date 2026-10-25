شهيد ومصابون بعضهم بحالة خطرة في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من غزة

استُشهد مواطن فلسطيني، وأصيب عدد آخر، بعضهم بحالة خطرة، اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين جراء قصف الاحتلال منطقة مواصي خان يونس، جنوب القطاع.

وأضافت المصادر، أن عددا من المواطنين أُصيبوا، بعضهم بحالة خطرة، جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين في محيط مستشفى حمد شمال غرب مدينة غزة.

وفي سياق متصل، أُصيب عدد من المواطنين في غارة نفذتها طائرة مسيّرة على شارع الرشيد الساحلي شمال قطاع غزة.

واستشهد مواطنان، بينهما طفلة متأثرة بجراحها، وأصيب عدد من الفلسطينيين، بعضهم بحالة خطرة، جراء مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار واستهداف المدنيين وعمليات النسف في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية، الأحد، باستشهاد مواطن جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة المزرعة شرقي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي حادثة أخرى، استشهدت الطفلة فاطمة هشام البيوك (8 أعوام)، فجر الأحد، متأثرة بجراح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال في شارع المزرعة شرقي دير البلح، مساء السبت.

وفي أحدث الاعتداءات، أصيب عدد من المواطنين، بعضهم بحالة خطرة، إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الطلاب داخل الجامعة الإسلامية، جنوب غربي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، نفذت قوات الاحتلال عمليتي نسف شمالي مخيم البريج، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية في المناطق الشرقية للمخيم.

أما في جنوبي القطاع، فقد شهدت مدينة خان يونس إطلاق نار مكثفًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية شمال شرقي المدينة وجنوبها، إلى جانب سقوط قذيفتي مدفعية وسط المدينة، وقذيفة أخرى في محيط دوار السنية.

وفي مدينة غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه الساحل، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في المناطق الشمالية، وألقت طائرات مسيّرة صناديق متفجرة شرقي المدينة.

كما نفذت قوات الاحتلال عملية نسف في محيط نادي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، في سياق الاعتداءات المتواصلة التي تطال مناطق متفرقة من القطاع.



