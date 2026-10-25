أعلن الدكتور رامي المكاوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، إقامة مؤتمر صحفي غدًا الاثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً، بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي، للكشف عن تفاصيل استضافة مصر بطولة العالم للكاراتيه التقليدي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة 46 دولة ونحو 2000 متنافس.

وتشهد البطولة، التي تستضيفها صالة استاد القاهرة الدولي، تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة، تشمل «الماستر كورس الدولي للأساتذة»، و«بطولة كأس العالم للأطفال»، و«بطولة العالم للأندية»، إلى جانب «بطولة مصر الدولية للكاراتيه» المعروفة باسم «الجنرال».

وأكد المكاوي أن البطولة ستشهد حدثًا تاريخيًا يقام للمرة الأولى في مصر، يتمثل في انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي لانتخاب رئيس الاتحاد للدورة الجديدة، إلى جانب إجراء انتخابات الاتحادات الأفريقي والآسيوي واتحاد قارة أمريكا، لاختيار رؤساء الاتحادات القارية.

ووجه رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي الشكر إلى الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على رعايته البطولة وتوفير الدعم اللازم للمنتخب، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس حرص الوزارة على مساندة الاتحادات الرياضية وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق النجاح في المحافل الدولية، بما يعزز مكانة مصر الرياضية على المستويين القاري والعالمي.

وشدد المكاوي على أن تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد يمثلان ركيزة أساسية لخروج البطولة بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر وقدراتها التنظيمية.

وأوضح أن الاتحاد يكثف استعداداته التنظيمية والفنية لاستضافة الحدث، ويعمل على توفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان نجاح البطولة، مشيرًا إلى أن استضافتها تمثل فرصة مهمة لنشر رياضة الكاراتيه التقليدي، وإبراز قدرة مصر على تنظيم البطولات الكبرى، في ظل المشاركة الواسعة للاعبين والوفود الرياضية من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن الفعاليات المصاحبة لن تقتصر على المنافسات الرياضية، بل ستوفر فرصة لاجتماع اللاعبين والمدربين والخبراء وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير مستوى اللعبة، لافتًا إلى أن تنوع البطولات والفئات المشاركة يمنح الحدث أهمية إضافية.

واختتم المكاوي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استضافة الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للكاراتيه التقليدي وانتخابات الاتحادات القارية، معتبرًا أن ذلك يعكس دور مصر في دعم الرياضة وتطويرها على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أن البطولة ستسلط الضوء على المنشآت الرياضية المصرية، وتعزز فرص استضافة المزيد من الأحداث الدولية مستقبلًا، فضلًا عن منح اللاعبين المصريين فرصة الاحتكاك بأبرز المنافسين من مختلف أنحاء العالم.