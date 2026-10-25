3 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية ثانية على حرم الجامعة الإسلامية بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأحد، بسقوط 3 شهداء ومصابون جراء غارة إسرائيلية ثانية على حرم الجامعة الإسلامية بمدينة غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «سوا» الفلسطينية، استهدفت مسيرة إسرائيلية حرم الجامعة الإسلامية مرة أخرى، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر، جرى نقلهم إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الطلبة داخل حرم الجامعة الإسلامية جنوب غربي مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع أكثر من 5 إصابات، وُصفت بعضها بالخطيرة والحرجة.

وردًا على هذا الاستهداف، أعلنت إدارة الجامعة الإسلامية عن تعليق الدوام الإداري والأكاديمي في فرع غزة لهذا اليوم الأحد حفاظًا على سلامة الطلبة والعاملين.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت يواجه فيه قطاع التعليم في غزة أضرارًا واسعة جراء الحرب، طالت المؤسسات التعليمية والكوادر الأكاديمية والطلبة، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار تدمير المدارس والجامعات على حق الفلسطينيين في التعليم ومستقبل الأجيال المقبلة.