مقتل وإصابة العشرات مع استمرار تبادل الهجمات بين أوكرانيا وروسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، مقتل أربعة أشخاص في مقاطعة دنيبروبتروفسك جراء هجمات روسية استهدفت المنطقة الواقعة جنوب شرق العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "22 شخصا آخرين أصيبوا، بينهم فتاة تبلغ من العمر 11 عاما".

وأضاف زيلينسكي، أن طائرة مسيرة استهدفت مبنى سكنيا شاهقا في مدينة فينيتسا، جنوب غرب العاصمة كييف، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص، فضلا عن وقوع أضرار في تسع مناطق.

وقال زيلينسكي إن القوات الروسية استهدفت خلال الليل محطات لتوليد الطاقة الحرارية ومحطات فرعية للكهرباء ومناجم للفحم ومنشآت لتخزين الحبوب ومراكز تجارية.

وقال زيلينسكي: "في خاركيف، استهدفت القوات الروسية في البداية متجرا كبيرا لمستلزمات تحسين المنازل، ثم شنت هجوما مزدوجا متعمدا استهدف فرق الطوارئ التي وصلت إلى موقع الحادث، مما أسفر عن إصابة عناصر من فرق الإنقاذ".

وأضاف زيلينسكي أن روسيا أطلقت على أوكرانيا، خلال الأسبوع الماضي، نحو 1600 قنبلة جوية موجهة، و48 صاروخا من طرز مختلفة، ونحو 2300 طائرة مسيرة.

من جهتها، أعلنت روسيا أيضا سقوط قتلى وجرحى ووقوع دمار جراء هجمات أوكرانية.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلجورود، ألكسندر شوباييف، مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة على مدينة بيلجورود، مضيفا أن أكثر من 30 مبنى سكنيا وبنية تحتية مدنية أخرى تعرضت لأضرار.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 532 طائرة مسيرة فوق مناطق مختلفة خلال الليل.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من بيانات أي من الطرفين.



